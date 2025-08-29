28日のDeNA戦プロ野球、阪神の佐藤輝明内野手が豪快な一発を放った。28日のDeNA戦（横浜スタジアム）に「4番・三塁」で先発出場。初回に両リーグ独走の33号2ランを右中間に叩き込むと、虎党から称賛と驚きの声が上がった。佐藤輝は初回2死二塁で、DeNA先発の森と対峙。カウント1-1から、真ん中付近に来た甘い球を見逃さなかった。打球は右中間スタンド上段へ一直線。両リーグトップを独走する33号の着弾地点を確認した森も、