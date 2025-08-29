本塁打キング争うシュワーバーが1試合4発米大リーグ、フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が28日（日本時間29日）、本拠地フィラデルフィアで行われたブレーブス戦で1試合4本塁打の離れ業。46号、47号、48号、49号と連ね、この日は試合がないドジャースの大谷翔平投手を本塁打キング争いで一気に突き放した。球場では「MVP」の大歓声が沸き起こった。「2番・DH」で先発したシュワーバーは初回1死から右翼へ46号ソロ。第2打席