ディズニー公式YouTubeチャンネルにて、フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのウォーターパークを紹介する動画が公開されました。ナビゲーターは、11人組グローバルボーイズグループ「INI」の「池粼理人」さん、「後藤威尊」さん、「西洸人」さんの3名が務めます。約1時間20分にわたり、2つのウォーターパークの魅力を詳しく紹介する内容です。 ディズニー公式YouTube “フロリダ ウォルト・ディズニー