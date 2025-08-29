ボーイズグループEPEX（イーペックス）が、さいたまスーパーアリーナで開催する「第41回マイナビ東京ガールズコレクション2025 AUTUMN／WINTER」（9月6日）に2年連続で出演する。韓国メディアが29日、報じた。韓国メディアのスポーツ京郷は「このイベントは世界規模のファッションフェスタ。今年で20周年を迎え、人物、ファッション、音楽、企業、メディアが総集結する唯一無二のエンターテインメントイベントだ。今回のテーマは