ポニークリーニングの公式インスタグラムアカウントが、洗濯洗剤を選ぶコツについて紹介しています。ポニークリーニングの公式インスタグラムアカウントは洗濯洗剤を選ぶ際のポイントについて、次のように解説しています。■液体洗剤バランスに優れた洗剤。汚れ落ちは粉末洗剤よりやや弱い。■ボール型洗剤楽に扱うことができる。洗濯物が少量だとコスパ（コストパフォーマンス）が悪い。■おしゃれ着用洗剤デリケート服にやさ