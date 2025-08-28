とちぎテレビ 人手不足や働き方改革など企業がさまざまな課題を抱える中、地域と未来を創る経営を考えるセミナーが２８日、宇都宮市内で開かれました。 このセミナーは変化の激しい時代に企業が成長戦略を考える参考にしてもらおうと、とちぎテレビが主催したものです。企業の経営者や人事労務の担当者などおよそ８０人が参加しました。 この中で栃木トヨタ自動車の新井孝則社長は「とちぎの未来へ、あなたと