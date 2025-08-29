とちぎテレビ 栃木県の南部に住む６０代の男性がＳＮＳを通じて投資を持ち掛けられ現金およそ１億８千万円をだまし取られました。ことしあったＳＮＳ型の投資詐欺事件の被害額としては最高になるということです。 佐野警察署によりますと、今年３月下旬頃、県南に住む６０代の男性のＳＮＳに著名な投資家を名乗るアカウントから連絡がありました。 元々株式投資を行っていた男性は興味を持ち、その後、別の投資家を名乗る