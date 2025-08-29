とちぎテレビ 栃木県内の定点医療機関から８月２４日までの１週間に報告された感染症のうち、一つの医療機関あたりの新型コロナウイルスの患者数が６週連続で増えています。 県内で８月２４日までの１週間に報告された新型コロナウイルスの患者の数は前の週より１３７人増えて４３９人でした。 一つの医療機関あたりでは９．５４人と６週連続で増加となっています。 ３３週（前週）＝８．１６ ３２週＝６．９４ ３１週