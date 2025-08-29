【Amazonスマイルセール】 開催期間：8月29日9時～9月4日23時59分 Amazonにて開催されている「スマイルセール」の対象商品に、スマートフォン用ゲームコントローラー「BACKBONE One」が追加された。セール期間は9月4日23時59分まで。 「BACKBONE One」は、プレイステーションの公式ライセンス商品。対応するアプリゲームを快適