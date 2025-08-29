茨城県警石岡署は２９日、同県石岡市の会社員の男（４２）を傷害容疑で逮捕した。発表によると、男は２８日午後６時５０分頃、自宅で父親（７８）の顔を手で複数回殴り、右目付近に全治不詳のけがを負わせた疑い。容疑を認めているという。父親は約２時間後、搬送先の病院で死亡が確認された。男は父親と２人暮らし。事件当時、男は酒を飲んでおり、本人から同署に「（父親を）殴った」と通報があった。同署で司法解剖して死