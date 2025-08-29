神戸市のマンションで女性が殺害された事件で、殺人の疑いで逮捕された谷本将志容疑者（35）は、3年前に別の女性に対するストーカー規制法違反などの罪で有罪判決を受けていました。現在は執行猶予中で、保護観察はなし。防ぐ手立てはないのでしょうか。■ストーカー犯罪で3年前に有罪判決藤井貴彦キャスター「『再犯が強く危惧されると言わざるを得ない』。3年前にストーカー規制法違反などの罪で有罪判決（懲役2年6か月）を受け