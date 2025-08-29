俳優・黒沢年雄（８１）が２９日、ブログを更新し、妻でモデルの街田リーヌ（７７）の介護生活についてつづった。黒沢は、街田は認知症を患っていて、現在は介護施設に入所していることをブログで明かしている。この日、「認知症は悲しい。」というタイトルでブログをアップすると、「妻の施設に毎日３０分〜１時間滞在。介護士にも限度があるので…先ずは軽い室内散歩、壁に付いてるケアー棒に捕まりストレッチやスクワット…