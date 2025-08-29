29日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝146円台後半で取引された。午前10時現在は前日比34銭円高ドル安の1ドル＝146円82〜83銭。ユーロは06銭円安ユーロ高の1ユーロ＝171円40〜44銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が9月に利下げに踏み切るとの観測から、ドルを売って円を買う動きが先行した。市場では「7月の米個人消費支出（PCE）の発表を控え、様子を見る投資家も多い」（外為ブローカー）との声があった。