徳島支局長南省至兵庫県淡路島と徳島県に挟まれる鳴門海峡。太平洋と瀬戸内海の潮流がぶつかり、迫力満点の渦潮が生まれる。豊かな漁場でもあり、激流にもまれた鳴門の鯛(たい)は身が締まって脂が乗る。さばいた切り身、２日程度寝かす…もちもち食感にこの地元名産のおいしさを引き出すのが、海峡から車で１０分ほどにある創業５５年の「うずしお食堂」だ。近海で取れた海の幸を中心に味わえて、刺し身はマグロやアジをは