女優のユ・ジュウンさんが2022年8月29日に27歳でこの世を去って、3年が経った。【画像】整形失敗で“うつ病”も、亡くなった女優当時、遺族はユ・ジュウンさんのSNSに「ジュウンがここを離れ、楽なところに行きました。時間がある方はジュウンへの挨拶をお願いします」という文を残していた。併せて、“最後のメッセージ”も公開。「先に行ってごめんね。特にママ、パパ、おばあちゃん、お兄ちゃんに一番申し訳ない。心が、私の心