【Amazonスマイルセール】 開催期間：8月29日9時～9月4日23時59分 Arctis GameBuds Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」の対象商品にSteelSeries製のゲーミングデバイスが追加された。期間は9月4日23時59分まで。 対象商品には、ゲーミングワイヤレスイヤホン「Arctis GameBuds」やGameDACを備えたゲーミングヘッドセット「Arctis Nova