芸能事務所アソビシステムとツインプラネットが共同で手がけるメンズグループ「ONSENSE（オンセンス）」がデビューすると28日、発表した。24年9月から開催したオーディション「MEN’S YOAKE AUDITION 2024」で選ばれたアカリ（19）エノモトタクヤ（20）タマムラユウ（23）イデアツキ（23）と、モデルとして活動するヨシアキ（25）俳優として活動するウサタクマ（25）の6人で結成。日本の伝統的な文化「温泉」に「センス」を組み合