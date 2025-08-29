日本を愛するオスカー監督ギレルモ・デル・トロが、最新作『フランケンシュタイン』をひっさげ7年ぶりに来日することがわかった。 2025年11月7日より独占配信される映画『フランケンシュタイン』（10月24日より一部劇場にて公開予定）のため来日。9月24日に行われるジャパンプレミアに登壇する。 己の欲望に駆られたフランケンシュタイン（オスカー・アイザック）は、新たな生命をこの世に生み出すための挑戦に乗り