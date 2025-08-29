巨人の泉圭輔投手が、２９日の阪神戦（甲子園）から１軍に昇格する。代わって、石川達也投手が移籍後初めて登録を抹消される。泉は今季、開幕１軍入りし、中継ぎとして５試合に登板したが、防御率７・９４で４月１６日に２軍降格。２軍で調整を進めていたが、５月中旬に右肩痛のため故障班に合流した。その後はリハビリを経て、６月２７日に３軍のＥＮＥＯＳ戦（Ｇ球場）で実戦復帰し、７月上旬には２軍に昇格。今月２８日のイ