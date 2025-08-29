この夏、米カリフォルニア州のデルマー競馬場で騎乗しているミルコ・デムーロ（46）が28日（日本時間29日朝）、ビッグフアニート（セン5＝G・パパプロドロモー、父コレクテッド）とコンビを組んだ1R（ダート1600メートル）で今回の渡米後5勝目を挙げた。前走1着からコンビ継続で単勝1.7倍、8頭立ての1番人気で6番枠にゲートイン。後方から早めに押し上げ、先頭をうかがう勢いで直線へ。2着馬に4馬身1/4差でゴールを駆け抜けた