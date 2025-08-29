仙女ゼビオアリーナ仙台大会前編センダイガールズプロレスリングの勢いが止まらない。2021年７月11日、後楽園ホール大会。メインイベント終了後、マイクを持った橋本千紘は、声を震わせ涙を流した。集客が思うようにいかなかったからだ。観客席のざわめきが消え、空席のオレンジ色ばかりが浮かび上がった。あれから４年。2025年７月19日、後楽園ホールは超満員。すさまじい熱気に包まれていた。しかも、４月に里村明衣子