28日夕方、塩尻市の市道交差点で普通乗用車と自転車が衝突する事故があり、自転車に乗っていた親子3人が病院に搬送されました。このうち41歳の母親と7歳の男子児童が重傷です。事故があったのは塩尻市塩尻町の市道です。警察によりますと28日午後5時すぎ、32歳の男性が運転する普通乗用車と41歳の女性が運転する自転車が交差点で出合い頭に衝突しました。自転車には女性の子ども2人が同乗していて、3人とも病院に搬送されました。