追分こうれん道南の江差町や上ノ国町などに伝わる干し餅の一種。農家のおやつ、保存食として古くから親しまれてきた。粳(うるち)米(まい)の粉を練って作っていたことから「粳(こう)練(れん)」の名がついたという。農家のお母さんたちが製造・販売現在はもち米に、砂糖と塩、黒ごまを加えて作る。米の香りとほのかな甘みが広がる素朴な味わいだ。江差町では田植えが一段落した６〜７月、農家の人たちが作り始める。晴れた日に