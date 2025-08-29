インパクトの瞬間、「ドカン！」という爆発音が響き渡った。大阪学院大のエドポロ・ケイン（４年）が放った打球は、20メートルはあろうかという高い防球ネットを越え、左翼後方に建つ体育館の壁に直撃。バックネット裏で視察していた３球団４人のプロスカウトに向けて、強烈なアピールになった。プロ注目のスラッガー、大阪学院大のエドポロ・ケインphoto by Kikuchi Takahiro「いやぁ〜、よかったです」しみじみと噛み締