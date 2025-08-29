私はユウカ。独身で実家の近くに住んでいます。小1になったメイちゃんへのお年玉を母に託しましたが、待てど暮らせどお礼がなく、「もらって当然」と思っているのではないかと不満を抱きました。夏休みの再会でよそよそしい態度をとってしまいましたが、ヒトミちゃんから「大好きだから仲直りしたい、悪いことをしたなら謝りたい」と真剣に言われて、さすがの私も心を動かされました。まさかそこまで私のことを大切に思ってくれて