「なぜいつも私は、こんなふうに考えてしまうのか？」周囲との関係やちょっとした出来事に、心を乱されてしまうことは誰にでもあるのでは。お笑い芸人として活躍する川村エミコさんも、そんな“心のゆらぎ”を抱える一人。著書『精神科医Tomyの自分を大切にする習慣―しろちゃんと学ぶ心の守り方・癒し方』（フォレスト出版）などで知られる精神科医・Tomy先生と、「ネガティブな思考との付き合い方」や「自分を大切にする方法」に