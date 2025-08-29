イタリア・ローマを代表するラグジュアリーブランド、フェンディ（FENDI）から2025-26年秋冬ウィメンズコレクションの新作バッグが登場します。注目は艶やかなシアリングをまとったアイコンバッグたち。優雅な光沢と柔らかな質感が魅力のデザインは、クラシックさとモダンさを融合させ、コーディネートを格上げしてくれます。 アイコンバッグがシアリングで進化 フェンディを象徴する「ピーカブ