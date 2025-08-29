不登校のわが子にできるだけ寄り添いたいと思っていても、ママだって人間だからどうにもならないことに葛藤することもあるでしょう。どこにも吐き出せない思いを抱えたママの声が届きました。『小学校に通う娘が昨日、半年ぶりに学校へ行けた。でもまた今日は行けなかった。どうして……』「どうして」と思ってしまう気持ち、共感できるママも多いかもしれません。焦っても仕方がないのに焦る気持ち。昨日と今日は何が違うのだろう