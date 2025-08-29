元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が１６日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。７４９日ぶりに勝利を挙げた大谷翔平選手を称賛した。レッズ戦に１番・投手兼ＤＨで出場し、５回２安打１失点９奪三振で勝利投手となった。今回の大谷選手が投じた全球種のうちカーブが２６％を占めたことも報じた。長嶋は大谷選手の勝利に「すごいよね。すごいっていう以上の言葉を見つけたいんだけど