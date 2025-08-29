欧州リーグ（ＥＬ）予選プレーオフ第２戦（２８日＝日本時間２９日）、日本代表ＭＦ伊東純也（３２）のゲンク（ベルギー）はレフ・ボズナニ（ポーランド）に１―２で敗れるも２戦合計６―３で本戦出場を決めた。今夏にスタッド・ランス（フランス）から古巣に復帰した伊東は初先発し、前半３１分にはペナルティーエリア内でパスを受けると、華麗なターンから右足アウトでシュートを決め、加入後初ゴールをマークした。トルステ