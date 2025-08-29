第1ラウンド、2アンダーで31位の岩井明愛（左）と岩井千怜＝TPCボストン（共同）【ノートン（米マサチューセッツ州）共同】米女子ゴルフのFM選手権は28日、マサチューセッツ州ノートンのTPCボストン（パー72）で第1ラウンドが行われ、70で回った岩井明愛、岩井千怜、古江彩佳が31位につけた。首位とは5打差。馬場咲希、山下美夢有、西郷真央、竹田麗央、勝みなみは71で47位、笹生優花は72で73位、畑岡奈紗は73で90位。74の渋野