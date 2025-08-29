欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）１次リーグの組み合わせ抽選会（２８日＝日本時間２９日、モナコ）が行われ、日本代表ＭＦ遠藤航のリバプール（イングランド）はレアル・マドリード（スペイン）や同ＭＦ堂安律の所属するＥフランクフルト（ドイツ）などと対戦することになった。英メディア「ＢＢＣ」は「かなり厳しい戦いが予想される」と報じた。日本選手は９人（９チーム）が参戦。ＤＦ伊藤洋輝のバイエルン・ミュンヘン（