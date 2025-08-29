映画評論家の有村昆氏が２８日にテレビ東京系で放送された「じっくり聞いタロウスター近況（秘）報告」に出演し、２０２１年５月に写真週刊誌「ＦＲＩＤＡＹ」で不倫を報じられ、激変した生活について語った。有村氏は「めっちゃ反省してます。バカな限りです」と軽率な行動を反省した。レギュラー番組５本を失い、自粛生活に入った当時について有村は「基本は家にいる。保育園の送り迎えだけ行っていた。サングラスかけたり