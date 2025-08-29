8月28日夕方、浜松市中央区の飲食店を全焼する火事があり、消火作業をした店長がやけどを負いました。 【写真を見る】「黒と白の煙がすごい」「火も見える」浜松市で飲食店全焼 店長が消火作業中にやけど＝浜松市中央区 28日午後6時過ぎ、浜松市中央区で、「黒と白の煙がすごい」「火も見える」などと、複数の通行人から消防に通報がありました。 火が出たのは、浜松市中央区佐鳴台にある飲食店で、木造2階建て店舗、約230平方