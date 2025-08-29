趣里と三山凌輝が29日にそれぞれのインスタグラムを更新し、結婚していたことを発表。第1子妊娠中であることも発表した。【写真】三山凌輝、最新撮り下ろしインタビューカット趣里と三山は、両名の署名が入った同様のコメントを画像の形式で投稿。「三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします」と報告。第1子妊娠中であることも明かした。出産したあとの報告を予定していたが「出産までの間、少しでも穏やかな