「GO pod Max」 エミライは、iFi audioより、有線イヤフォンを完全ワイヤレス化するBluetoothアダプターとして、軽量な「GO pod Air」とK2HDに対応した「GO pod Max」を、9月5日に発売する。いずれも価格はオープンで、市場想定価格はGO pod Airが44,880円前後、GO pod Maxが99,000円前後。 「GO pod Air」(イヤフォンは別売り) 耳掛け式のBluetoothアンプで、リケーブル可能な有線イヤフォンをワイヤ