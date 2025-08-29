【Amazonスマイルセール】 開催期間：8月29日9時～9月4日23時59分 Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」で、REGZAのテレビがお買い得になっている。セール期間は9月4日23時59分まで。 今回セール対象となっているのは、55インチの液晶MiniLEDモデルと、48インチの有機ELモデル、43インチの液晶テレビの3種類。 なお購入する際にはセー