☆ロッテ―ソフトバンク（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝ボス、ソフトバンク＝上沢ソフトバンクはここまで９勝６敗の上沢が登板する。勝てば自身は日本ハム時代の２１年以来となる２ケタ勝利だ。今季、ソフトバンクはここまで大関が１１勝、有原が１０勝、モイネロが１０勝と３人が２ケタ勝利にのせている。上沢が１０勝目を挙げ、２ケタ勝利が４人となれば、球団では２００５年の杉内俊哉（１８勝）、斉藤和巳（１６勝