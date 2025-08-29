◆プロ・アマ交流戦巨人３軍―帝京大（２９日・Ｇタウン）巨人は２９日、３軍帝京大戦のスタメンを発表した。育成ドラフト２位・堀江正太郎投手が先発マウンドに上がる。２軍から参加している笹原操希外野手が「３番・右翼」に入った。以下、巨人のスタメン【巨人】１（三）平山２（遊）宇都宮３（右）笹原４（一）竹下５（捕）亀田６（左）大津７（中）相沢８（指）フェリス９（二）田上Ｐ堀江