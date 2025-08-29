J2コンサドーレ札幌の前監督で、8月15日の敵地・長崎戦まで指揮を執った岩政大樹氏（43）が28日、東海大札幌の特別コーチとして指導を行った。現役時代の鹿島で同僚だった池内友彦氏が同校サッカー部のコーチを務めている関係で、今回実現した。現在フリーの立場となっている岩政氏は「指導はプロでも高校生でも変わらないことが多い。子供たちのためにもなるかもしれないが、自分の整理の時間にもなった。貴重な時間で楽しか