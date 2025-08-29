秋に楽しみたい野菜や果物に、異変が起きています。群馬の農家は、高温の影響で表面につやがなく出荷できない「ぼけナス」に頭を悩ませています。細くなったり病気にかかたりするネギ、一部が緑色のままの巨峰も。価格の動向や今後の見通しを調べました。そこで今回の#みんなのギモンでは、「異変…“秋の味覚”どうなる？」をテーマに解説します。■猛暑の影響で…前橋の畑で何が？山崎誠アナウンサー「今年の猛暑はなかなか終わ