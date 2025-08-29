中京２歳Ｓの攻略POINT 【新馬組】狙いは前走ほどほどの圧勝か大接戦の馬 新馬戦で派手な勝ち方をすると注目されるが、２着に１秒０以上の差をつけて勝った馬は［0・0・0・3］。 圧勝であれば０秒６～０秒９差で勝った馬は［1・1・1・3］とそれなりに信頼できる。 また意外にも前走クビ差勝ちの馬が［1・2・1・4］と優秀なのも覚えておきたい。 中京２歳Ｓ過去10年のデータ ここでは小倉２歳Ｓのデータ