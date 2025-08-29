【ニューヨーク＝金子靖志、テヘラン＝吉形祐司】英国、フランス、ドイツの欧州３か国は２８日、イランの核開発活動を制限する「イラン核合意」で重大な違反があるとして、国連安全保障理事会の決議に基づく対イラン制裁を復活させる手続きを始めた。３０日以内に「制裁解除の継続」を求める安保理決議が採択されなければ、金融や武器取引などの制裁が復活する。英仏独は２８日、安保理に「イランの重大な合意違反」を通知した