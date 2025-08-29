【ヤマヒロのぴかッと金曜日】もう８月も終わろうというのに、いまだ最高気温が３５度に迫る日が続く。長い夏との闘いはまだしばらく続きそうな気配だ。「こんなに暑い時は家にいるに限る」と決め込んでいたので、今年の夏休みはどこにも行かずに終わった。それでも長男の嫁が東京から２人の孫を連れて遊びに来てくれたおかげで、今年は楽しいお盆休みを過ごすことができた。帰った後、家のあちこちに貼られたシールを見つけ