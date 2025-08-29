JBL Sense Pro ハーマンインターナショナルは、JBLのオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤフォンのフラッグシップモデル「JBL Sense Pro」の日本導入に向けたクラウドファンディングを、GREEN FUNDINGで29日から開始した。期間は10月26日23時59分まで。一般販売時の予定価格は24,200円だが、クラウドファンディングでは2色合計先着1,000人限定で18% OFF、2色合計先着1,150人限定で17.9% OFFなどのプラン