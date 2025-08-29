○ 広島 8 − 3 巨人 ●＜19回戦・マツダ＞28日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 広島−巨人』で解説を務めた真中満氏が、巨人・又木鉄平について言及した。又木は先発・田中将大の後を受けて1−5の3回から登板。1イニング目の3回を三者凡退に抑えると、2イニング目となった4回は2本の安打を浴びたが、無失点で切り抜けた。又木は2回・27球を投げ、2被安打、2奪三振、0与四球、無失点の好リリーフだった。真