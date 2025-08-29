愛知製鋼が３日続伸している。２８日の取引終了後に自社株１１９１万５９２８株（消却前発行済み株数の１５．５９％）を９月５日付で消却すると発表したことが好材料視されている。なお、消却後の発行済み株数は６４５２万８２０株となる。 出所：MINKABU PRESS