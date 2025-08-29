明電舎が４日ぶりに反発している。２８日の取引終了後に、未定としていた２６年３月期の配当予想について、中間配当を４７円（前年同期３５円）にすると発表したことが好感されている。なお、期末配当予想は引き続き未定としている。 出所：MINKABU PRESS