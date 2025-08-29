アイズは朝高後に値を消す展開。２８日取引終了後、金融サービスに関する口コミ・比較が可能なマッチングプラットフォームサービスを提供するｒｉｍａｄ（さいたま市南区）を子会社化すると発表した。株式譲渡実行日は９月１日の予定。これが材料視され、一時７％超高の１６５９円まで上昇する場面があった。 出所：MINKABU PRESS