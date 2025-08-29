ＯＳＧは騰勢を受けた過熱感を冷ます過程にあるが、グローバルニッチトップの成長期待株とあって、日柄調整後の一段の上昇余地を見込みたい。 同社は切削工具メーカーで、ねじ切り工具であるタップで世界トップシェアを誇る。７月１０日発表の２５年１１月期第２四半期累計（２４年１２月～２５年５月）の連結決算は、売上高が前年同期比０．４％減の７７３億７９００万円、最終利益が同１０．２％